Isola | Mercedesz lo fa anche dormendo? La particolarità notata sui social 

Mentre i motori si scaldano per la finalissima dell'Isola dei famosi, gli utenti si preparano commentando i naufraghi, le loro vicissitudini e soprattutto i loro atteggiamenti… LEGGI anche : — Isola, 'è una parac…': Carmen Di Pietro non usa mezzi termini per commentare la risposta di Maria Laura Tra gli Isolani rimasti in gioco c'è Mercedesz Henger, che a quanto pare non ha convinto fino all'ultimo una fetta di pubblico che ha notato in lei una particolarità una sorta di atteggiamento costruito a favore di telecamera. Secondo molti utenti infatti, la figlia di Eva Hengere ride sempre, persino quando dorme. "Mercedesz è l'unico essere umano che dorme sorridendo, appena la telecamere si avvicina lei incomincia a recitare" ha scritto un utente su ...

