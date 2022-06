Il pacco bomba recapitato all’ad di Leonardo Alessandro Profumo

(Di lunedì 27 giugno 2022) Unesplosivo è arrivato per posta presso la sede dia Piazza Montegrappa a Roma. Secondo le prime informazioni, il, a quanto s’apprende, è stato sottoposto come da prassi ai controlli che hanno rilevato anomalie. Sul posto sono intervenuti artificieri e polizia, che l’hanno disattivato. All’interno della busta c’era anche polvere da sparo, quindi sarebbe potuto esplodere. Gli accertamenti sono comunque in corso. L’edificio non è stato evacuato. A quanto appreso dall’Ansa, la busta conteneva anche fili e una spoletta ricavata con una molletta. Il mittente sembrerebbe essere quello di uno studio legale, mentre il destinatario era l’amministratore delegato. Il fatto che ilsia stato disinnescato senza farlo esplodere permetterà ulteriori ...

I test condotti dagli artificieri nella sede di Leonardo in piazza Montegrappa a Roma hanno dato esito positivo: il plico è un plico postale di piccole dimensioni con all'interno della polvere da sparo. Un congegno che dovrebbe avere potenzialità offensiva arrivato in busta oggi alle 11.30 alla sede di Leonardo Spa a Roma è stato disattivato in sicurezza dalla squadra artificieri della Polizia. Un pacco bomba è stato consegnato la mattina di lunedì 27 alla Leonardo Spa. La busta conteneva polvere da sparo altamente periscolosa e pronta per esplodere. La busta sospetta è arrivata indirizzata all'amministratore delegato.