framicu : RT @Masse78: 30 gradi alle 9 di mattina. 35 gradi a mezzogiorno. 40 gradi nel pomeriggio. 35 gradi la sera. PIÙ CHE UNA GIORNATA, UNA BOLL… - HosseinaliNaze1 : RT @abhhgil: Oggi incendi ovunque a Roma e dintorni! Una giornata impegnativa per vigili del fuoco e protezione civile #incendio https://t.… - GazzettaDelSud : ???? Giornata di fuoco a #Roma tra #caldo record e #incendi: scene di panico tra gli abitanti. #incendio - Ilariaaa26 : RT @Masse78: 30 gradi alle 9 di mattina. 35 gradi a mezzogiorno. 40 gradi nel pomeriggio. 35 gradi la sera. PIÙ CHE UNA GIORNATA, UNA BOLL… - abhhgil : Oggi incendi ovunque a Roma e dintorni! Una giornata impegnativa per vigili del fuoco e protezione civile #incendio -

... 200 i vigili delin campo e decine di unità di polizia e carabinieri a soccorso della popolazione. 'Oggi è unamolto difficile e critica per Roma: purtroppo si sono verificati diversi ...Chiuse alcune vie I vigili delhanno fatto sapere alle 17 di oggi pomeriggio che "le fiamme ... L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ha affermato che "oggi è unadurissima ...È stata una giornata terribile per la Capitale ... Sono diverse, infatti, le abitazioni che i vigili del fuoco hanno invitato a sgomberare per i pericoli connessi con le fiamme che si sono generate ...Il caldo record , che questa settimana arriverà a superare facilmente i 40 gradi , mette in ginocchio l'Italia e, inevitabilmente, porta con sé effetti ...