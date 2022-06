Ficarra e Picone vs Nello Musumeci, RaiUno taglia il botta e risposta pungente (Di lunedì 27 giugno 2022) RaiUno taglia il botta e risposta pungente tra Ficarra e Picone e il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci. Il Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 27 giugno 2022)iltrae il presidente della Regione Sicilia. Il Perizona Magazine.

Pubblicità

fanpage : Un battibecco feroce tra Ficarra e Picone e Mussumeci sparisce dalla messa in onda di Rai1. Sembrava essersi limita… - giusmo1 : (La #Rai non l’ha mandata in onda) Taormina, il governatore Musumeci improvvisa un comizio: la reazione esilarante… - ufogufo : RT @VeritaMaat: ??come al solito la rai #censura - Steno5Stelle : RT @VeritaMaat: ??come al solito la rai #censura - lupazzottu : RT @VeritaMaat: ??come al solito la rai #censura -