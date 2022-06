F1 | Stefano Domenicali | “Leclerc è in grande forma e la Ferrari è vicina | il campionato non è finito”

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 giugno 2022) Red Bull ehanno monopolizzato la scena nelle prime nove tappe stagionali del Mondiale di Formula Uno 2022, lasciando le briciole agli avversari (in tutto 6 podi) ed ingaggiando fin da subito una bella sfida per entrambi i titoli in palio. Nelle ultime settimane però il Drink Team ha inanellato una sequenza di 6 vittorie consecutive, guadagnando un buon margine sulla scuderia di Maranello in. “Dopo le prime tre gare, Max Verstappen diceva che la partita era finita, visto che laera in testa di circa 40 punti. Ora è il contrario, perché Max è in testa alcon 49 punti, ma dobbiamo essere prudenti perché ilè molto lungo e avrà molti alti e bassi.è in grane laè molto ...