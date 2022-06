È morto Leonardo Del Vecchio | chi era l’orfano diventato uomo più ricco d’Italia

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 27 giugno 2022) Èall’ospedale San Raffaele di Milano, all’età di 87 anni, il fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica,Del. Secondopiùdopo Giovanni Ferrero, per l’ultima classifica di Forbes, Delera ricoverato da qualche settimana per una polmonite non Covid.dalla vicenda personale e imprenditoriale straordinaria, Delera stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro nel 1986. Addio a Del, da orfano a imprenditore a livello mondiale Del, simbolo di un’imprenditoria illuminata, è stato un vero e proprio self made man. Nato a Milano il 22 maggio del 1935 da una famiglia di origine pugliese, rimase orfano di padre ...