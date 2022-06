Dimentica le chiavi nell’auto al sole con la bimba di 6 mesi dentro | salvata da un carabiniere in borghese

(Di lunedì 27 giugno 2022) Unadi seie’ statada unfuori servizio che ha rotto il finestrino della macchina nella quale la, sotto il, era stata per sbaglio rinchiusa dalla madre. L’episodio e’ avvenuto a Giussano, in provincia di Monza e Brianza. Il militare e’ intervenuto dopo aver sentito gridare la mamma della piccola, una 39enne, che aveva involontariamenteto lein auto e che dopo aver sistemato lasul seggiolino era rimasta chiusa fuori a causa dell’inserimento automatico della sicura. Quando ilha sentito la donna chiedere aiuto, lastava gia’ mostrando i segni di sofferenza per il caldo. Ilha utilizzato un ...

