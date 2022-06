CM.com – Zaniolo, la Roma è furiosa col giocatore: niente rinnovo e niente scambi | Primapagina (Di lunedì 27 giugno 2022) 2022-06-26 23:45:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Ora il muro contro muro è totale. La Roma è stufa dei comportamenti di Zaniolo, in particolare delle manovre di comunicazione che secondo il club avrebbe messo in atto il calciatore e alcune persone a lui vicine. Dopo mesi di comportamenti tollerati a fatica dalla società e da Mourinho, e dopo interviste in cui Zaniolo ha parlato di Milan o Juve e mai della Roma si è arrivati a un punto di non ritorno. Il gol in finale di Conference di un mese fa non basta. La società ha deciso che non rinnoverà il contratto del giocatore in scadenza 2024 almeno fino a settembre, e quindi a mercato chiuso. E LA JUVE? – niente adeguamento, niente trattativa. La ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 giugno 2022) 2022-06-26 23:45:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Ora il muro contro muro è totale. Laè stufa dei comportamenti di, in particolare delle manovre di comunicazione che secondo il club avrebbe messo in atto il calciatore e alcune persone a lui vicine. Dopo mesi di comportamenti tollerati a fatica dalla società e da Mourinho, e dopo interviste in cuiha parlato di Milan o Juve e mai dellasi è arrivati a un punto di non ritorno. Il gol in finale di Conference di un mese fa non basta. La società ha deciso che non rinnoverà il contratto delin scadenza 2024 almeno fino a settembre, e quindi a mercato chiuso. E LA JUVE? –adeguamento,trattativa. La ...

Pubblicità

AliprandiJacopo : #Zaniolo viene fatto passare da qualcuno come un bad boy. Sciocchezza. I bad boys non si allenano, non hanno appli… - UEFAcom_it : #AccaddeOggi: Nicolò Zaniolo diventa un giocatore della Roma ?? Il resto è Storia... ?? #UECL - forumJuventus : (TS) 'Juve e Roma cercano l'intesa per Zaniolo: 10 milioni subito poi riscatto a fine stagione. Il piano bianconero… - yutomanga : RT @MatthijsPog: 'DI MARÍA, CI SIAMO' ?? L'argentino ha scelto la Juve, contratto annuale da 7Mln€, annuncio atteso nei prossimi giorni. Con… - FedericoCattin2 : RT @AlessioRoxas95: HO SPUTATO UN POLMONE. #Zaniolo #Juve -