Casei Gerola | la vita e i sogni di Matilda spezzati in autostrada | un mese fa aveva aperto una pizzeria con il marito

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due morti e tre feriti in uno scontro tra auto lungo il tratto pavese della Milano-Genova, sulla carreggiata dirett… - virgilio_it : L'incidente è avvenuto tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola, chiuso il tratto di autostrada: lunghe cod… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Due morti e tre feriti in uno scontro tra auto lungo il tratto pavese della Milano-Genova, sulla carreggiata diretta al c… - genesdegenes : 26.06.2022 'Imbocca l'#autostrada #A7 #contromano, due morti: chi sono le vittime dell'incidente.' - vogheranews : #CASEIGEROLA 27/07/2022: Contromano sull’#autostrada. Due morti sulla #A7 -

Tragico incidente lungo l'autostrada A7 Milano - Genova in direzione del capoluogo ligure tra i caselli di Gropello Cairoli e, in provincia di Pavia. Un'auto che viaggiava in contromano si è schiantata frontalmente con un'altra vettura che procedeva nel senso corretto. Il bilancio è gravissimo: due morti e tre ...L'incidente, avvenuto tra i caselli di Gropello Cairoli e, ha coinvolto tre veicoli. Al lavoro per ricostruire la dinamica sono ora gli agenti della polizia stradale. Sul posto sono ...Gestiva una pizzeria al taglio assieme al marito in via Fieschi, Matilda Hidri , la 35 enne morta domenica in un terribile incidente avvenuto in A7. Il locale, si chiama Luma ed era appena stato inaug ...Tragico incidente lungo l'autostrada A7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola, ...