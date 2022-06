Cani in spiaggia, in assenza di una legge nazionale, le regole le fanno gli stabilimenti. Ecco come fare (Di lunedì 27 giugno 2022) Con l’arrivo dell’estate si ripropongono, puntualmente, gli atavici dilemmi: si potranno portare i Cani in spiaggia? e se sì, a quali condizioni? Cosa prevedono le norme? E a che punto è la legge che dovrebbe disciplinare una materia che interessa sempre più ampie fette di popolazione? Le risposte languono e spesso bisogna aspettare i bilanci di fine stagione per capire, anche quest’anno, come se la sono cavata Fido e relativi padroni… Soprattutto i nostri amici a quattro zampe, sempre più numerose vittime dell’odioso fenomeno dell’abbandono estivo che, a fronte di campagne pubblicitarie e mantra rivitalizzati ogni anno – salvo poi l’impossibilità giuridica di farli viaggiare e portarli realmente con sé – finiscono sul ciglio di una strada o lasciati a patire su balconi assolati e solitari… Cani in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 giugno 2022) Con l’arrivo dell’estate si ripropongono, puntualmente, gli atavici dilemmi: si potranno portare iin? e se sì, a quali condizioni? Cosa prevedono le norme? E a che punto è lache dovrebbe disciplinare una materia che interessa sempre più ampie fette di popolazione? Le risposte languono e spesso bisogna aspettare i bilanci di fine stagione per capire, anche quest’anno,se la sono cavata Fido e relativi padroni… Soprattutto i nostri amici a quattro zampe, sempre più numerose vittime dell’odioso fenomeno dell’abbandono estivo che, a fronte di campagne pubblicitarie e mantra rivitalizzati ogni anno – salvo poi l’impossibilità giuridica di farli viaggiare e portarli realmente con sé – finiscono sul ciglio di una strada o lasciati a patire su balconi assolati e solitari…in ...

