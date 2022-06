Camper, chi sono i conduttori? Quando e fino a quando va in onda? (Di lunedì 27 giugno 2022) Uno dei programmi estivi su cui è cresciuta una certa curiosità tra i telespettatori è senza dubbio Camper, una nuova trasmissione in onda su Rai 1 che introduce alle bellezze d’Italia, tra gusto e allegria. Si tratta sostanzialmente di un format simile a E’ sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici, ma con un’atmosfera ovviamente estiva. La prima settimana non è andata molto bene in termini di ascolti (solo il 12 % di share) ma la speranza è che con le prossime puntate le cose possano migliorare. Camper va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 12, proprio in sostituzione di E’ sempre mezzogiorno, in pausa estiva. I conduttori di Camper sono Roberta Morise e Tinto, ma il programma può contare anche su diversi inviati: oltre a Samuel Peron ed Elisa ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 27 giugno 2022) Uno dei programmi estivi su cui è cresciuta una certa curiosità tra i telespettatori è senza dubbio, una nuova trasmissione insu Rai 1 che introduce alle bellezze d’Italia, tra gusto e allegria. Si tratta sostanzialmente di un format simile a E’ sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici, ma con un’atmosfera ovviamente estiva. La prima settimana non è andata molto bene in termini di ascolti (solo il 12 % di share) ma la speranza è che con le prossime puntate le cose possano migliorare.va indal lunedì al venerdì alle ore 12, proprio in sostituzione di E’ sempre mezzogiorno, in pausa estiva. IdiRoberta Morise e Tinto, ma il programma può contare anche su diversi inviati: oltre a Samuel Peron ed Elisa ...

