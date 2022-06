Ascolti tv 26 giugno 2022: Mina settembre vince la prima serata, secondo Tornare a Vincere (Di lunedì 27 giugno 2022) Ascolti tv: la fiction di Rai 1 la più vista, poi Canale 5 La replica di Mina settembre su Rai1 vince la gara degli Ascolti Tv di ieri sera con il 16,4%% e 2,3 milioni di contatti. Domenica scorsa la fiction con Serena Rossi aveva fatto il 13,5% e 2,169 milioni. Seconda piazza per il film Tornare a vincere che su Canale5 ha registrato l’11,1% di share media con 1,49 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il film su Canale 5, Padrenostro aveva raccolto il 10,6% e 1,49 milioni. Terza piazza per Rete 4 con Zona Bianca che ha raggiunto l’8,3% di share e 856 mila spettatori Ascolti tv altre reti 8,3% di share anche per lo Speciale TgLa7 – Ballottaggi elettorali su La7, ma con 608 mila contatti (preceduto da In Onda – prima ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 27 giugno 2022)tv: la fiction di Rai 1 la più vista, poi Canale 5 La replica disu Rai1la gara degliTv di ieri sera con il 16,4%% e 2,3 milioni di contatti. Domenica scorsa la fiction con Serena Rossi aveva fatto il 13,5% e 2,169 milioni. Seconda piazza per il filmre che su Canale5 ha registrato l’11,1% di share media con 1,49 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il film su Canale 5, Padrenostro aveva raccolto il 10,6% e 1,49 milioni. Terza piazza per Rete 4 con Zona Bianca che ha raggiunto l’8,3% di share e 856 mila spettatoritv altre reti 8,3% di share anche per lo Speciale TgLa7 – Ballottaggi elettorali su La7, ma con 608 mila contatti (preceduto da In Onda –...

Pubblicità

zazoomblog : ASCOLTI TV 26 GIUGNO 2022: MINA SETTEMBRE (164%) TORNARE A VINCERE (111%) BALLOTTAGGI TRA RETE4 (83%) E LA7 (83%) L… - SerieTvserie : Ascolti tv domenica 26 giugno 2022 - fabiofabbretti : La prima tv di #TornareAVincere si ferma all'11.1% (1,5 mln), vince #MinaSettembre in replica (2,3 mln - 16.4%), ex… - CorriereCitta : #AscoltiTv domenica 26 giugno 2022: Mina Settembre, Tornare a vincere, Una notte da leoni 2, dati Auditel e share - vaniacavi : RT @chilisummer: Nel 2021 la media di ascolto del Tg1 era oltre 5 milioni. In estate c'è un calo degli ascolti, che vede il minimo in agost… -