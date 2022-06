Antonino Spinalbese si sta frequentando con Giulia Tordini? Gli indizi

Leggi su novella2000

(Di lunedì 27 giugno 2022)insieme a, ex fidanzato di Belen Rodriguez, fa parlare di nuovo di sé. Questa volta non per il Grande Fratello Vip 7 ma per la sua vita sentimentale. Come riporta anche Fanpage non molto tempo fa era stato avvistato dal settimanale Chi mentre si scambiava effusioni con la modella L'articolo proviene da Novella 2000.