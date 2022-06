“Anche Donnarumma…”: occhio, la sentenza è una vera beffa per l’ex Milan (Di lunedì 27 giugno 2022) Il calciomercato quest’anno vede i portieri in qualità di grandi protagonisti e spunta una considerazione su Gigio Donnarumma e Alex Meret. A dispetto delle ultime stagioni, in occasione delle quali David Ospina ha conquistato il posto indiscutibile di titolare del Napoli, Alex Meret può finalmente salire in cattedra. Il contratto del colombiano con il club azzurro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 27 giugno 2022) Il calciomercato quest’anno vede i portieri in qualità di grandi protagonisti e spunta una considerazione su Gigio Donnarumma e Alex Meret. A dispetto delle ultime stagioni, in occasione delle quali David Ospina ha conquistato il posto indiscutibile di titolare del Napoli, Alex Meret può finalmente salire in cattedra. Il contratto del colombiano con il club azzurro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

CampiMinati : @FilardiGiacomo @_scoopemi_ @alchi92 @Rossonerosemper Anche io ho seri dubbi sulla mia affidabilità. Non ho dubbi s… - _scoopemi_ : @FilardiGiacomo @alchi92 @Rossonerosemper Anche Donnarumma è il più forte del mondo secondo i giornali. - 100x100Napoli : Di Fusco: “Finalmente Meret potrà dimostrare il suo valore, deve riconquistare la fiducia di Spalletti. Con i piedi… - mennieffe : @ElianoReale @ferrix88 @NicoSchira ah, noi comunque non abbiamo perso nessun big, donnarumma non è comparabile come… - AndreCardi : @newromantici Adoro Meret fin dai tempi dell'Under 19, ora come non mai va data fiducia totale in quello che è il v… -

Spider - Man: No Way Home, ieri l'uscita al cinema: 'Pazzesco, esultanze come con l'Italia campione' Il giudizio è stato quasi unanime e oggi la discussione domina anche sui social. 'Ero in sala con tutta la famiglia. Scene che neanche al rigore parato da Donnarumma contro l'Inghilterra' si legge su ... Europei Under 19, il ct Nunziata: 'Inghilterra molto ostica, ma anche noi siamo forti' Ma anche noi siamo forti e domani faremo valere le nostre qualità" . Queste le parole di Carmine ... "All'inizio non avevamo capito perché Donnarumma, dopo aver parato il rigore, non aveva esultato. ... Il giudizio è stato quasi unanime e oggi la discussione dominasui social. 'Ero in sala con tutta la famiglia. Scene che neanche al rigore parato dacontro l'Inghilterra' si legge su ...Manoi siamo forti e domani faremo valere le nostre qualità" . Queste le parole di Carmine ... "All'inizio non avevamo capito perché, dopo aver parato il rigore, non aveva esultato. ...