Alvin | l’occhio nero prima della diretta | “Di corsa in infermeria”

Pubblicità

infoitcultura : Alvin chiude con un occhio nero l'Isola dei famosi 2022: cosa è successo - infoitcultura : Isola dei Famosi, 'tutta colpa di Ilary Blasi': l'occhio gonfio e nero di Alvin -

nero per: in Honduras continua a succedere di tutto e gli inconvenienti non ...... in modo provocatorio: 'Ho fatto fare il bagno a Ilary ai Caraibi e il giorno dopo avevonero…poi dicono coincidenze!'. In molti hanno anche ipotizzato chepotesse saltare la ...