Alla scoperta di "Ciro": apertura in città del Congresso sulla paleontologia (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Un impegno per valorizzazione il Parco geopaleontologico di Pietraroja e far così splendere sempre di più la figura di Scipionix Samniticus, più noto come Ciro, il cucciolo fossile di dinosauro scoperto verso la fine degli anni Ottanta. E' questo l'obiettivo di più immediato interesse per il territorio sannita che si intende perseguire con i lavori del 19° Congresso di paleontologia, promosso proprio dall'Ente Paleontologicoi di Pietraroja. Un evento che ha finalmente segnato il ritorno ad una attività scientifica in presenza dopo due anni difficili a causa della pandemia. Il tema delle scoperte e delle ricerche scientifiche paleontologiche è stato al centro dell'incontro, svoltosi questa mattina presso la sede dell'Università del Sannio in via dei Mulini, sotto i buoni uffici del presidente ...

