Agcm | pubblicata approvazione linee guida diritti tv Lega Basket 2022 - 2025

Pubblicità

Digital-Sat News

...controllo dell'utente in corso Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!, Concerti , Live , secondary ticketing , Viagogo La fotografia dell'articolo è......del Mercato () ha respinto gli impegni assunti da DAZN e TIM per rimediare a possibili violazioni della concorrenza derivanti dall'accordo sottoscritto a marzo 2021. La notizia è stata... Agcm, prorogato al 31 marzo 2023 termine di conclusione del procedimento TIM - DAZN La pianificazione della campagna di comunicazione istituzionale, a cura di Wavemaker, prevede il coinvolgimento di reti tv e radio di Rai e il plannig su social, Google e Spotify di formati video. La ...Il nome di Iliad è stato ancora colpito dall'Antitrust che in questo caso ha multato il provider per via del 5G, ecco tutti i dettagli ...