A 87 anni muore Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica (Di lunedì 27 giugno 2022) Il presidente della Camera di Commercio e Confcommercio Milano Sangalli: “Grande imprenditore e innovatore” Del Vecchio era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Il decesso sarebbe stato causato da una polmonite, Nato a Milano nel 1935 da una famiglia di emigrati pugliesi, ha vissuto la propria infanzia in orfanotrofio a Milano. A soli 26 anni ha creato Luxottica. Secondo uomo più ricco d’Italia secondo la classifica di Forbes, era stato insignito Cavaliere del lavoro nel 1986. Era anche primo azionista di Mediobanca, con una partecipazione del 19,4%. “Con la scomparsa di Leonardo Del Vecchio – dichiara Carlo Sangalli, presidente della Camera di Commercio e di Confcommercio Milano – il nostro Paese perde uno dei suoi più grandi imprenditori. Un uomo che è stato capace ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 27 giugno 2022) Il presidente della Camera di Commercio e Confcommercio Milano Sangalli: “Grande imprenditore e innovatore” Delera ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Il decesso sarebbe stato causato da una polmonite, Nato a Milano nel 1935 da una famiglia di emigrati pugliesi, ha vissuto la propria infanzia in orfanotrofio a Milano. A soli 26ha creato. Secondo uomo più ricco d’Italia secondo la classifica di Forbes, era stato insignito Cavaliere del lavoro nel 1986. Era anche primo azionista di Mediobanca, con una partecipazione del 19,4%. “Con la scomparsa diDel– dichiara Carlo Sangalli, presidente della Camera di Commercio e di Confcommercio Milano – il nostro Paese perde uno dei suoi più grandi imprenditori. Un uomo che è stato capace ...

