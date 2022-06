Wimbledon 2022, Borna Coric dà forfait: in tabellone Stefan Kozlov, prossima sfida contro Diego Schwartzman (Di domenica 26 giugno 2022) Signore e signori, domani si comincia. I prati di Church Road a Londra saranno teatro dei primi incontri dell’edizione 2022 di Wimbledon. Championships che tanto hanno fatto discutere alla vigilia per via dell’esclusione di giocatori e giocatrici di Russia e di Bielorussia dal torneo, con reazione da parte di ATP e WTA che hanno stabilito di non assegnare punti per le classifiche. Una situazione molto singolare, dal momento che a pagarne il prezzo saranno tennisti e tenniste presenti che non potranno fare nulla rispetto alla scadenze che avranno nel ranking. Non è un caso che per questo gli organizzatori, al fine di minimizzare le defezioni per questa ragione, abbiano aumentato i premi in denaro. Dal punto di vista squisitamente agonistico, c’è da registrare un forfait dell’ultimo momento, ovvero di Borna ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Signore e signori, domani si comincia. I prati di Church Road a Londra saranno teatro dei primi incontri dell’edizionedi. Championships che tanto hanno fatto discutere alla vigilia per via dell’esclusione di giocatori e giocatrici di Russia e di Bielorussia dal torneo, con reazione da parte di ATP e WTA che hanno stabilito di non assegnare punti per le classifiche. Una situazione molto singolare, dal momento che a pagarne il prezzo saranno tennisti e tenniste presenti che non potranno fare nulla rispetto alla scadenze che avranno nel ranking. Non è un caso che per questo gli organizzatori, al fine di minimizzare le defezioni per questa ragione, abbiano aumentato i premi in denaro. Dal punto di vista squisitamente agonistico, c’è da registrare undell’ultimo momento, ovvero di...

Pubblicità

Adnkronos : #Wimbledon, #Djokovic ribadisce il no al vaccino. - Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia di #Wimbledon si aprono le porte del Centre Court per un allenamento: ad avere l’on… - Eurosport_IT : ?? Ora è ufficiale: Rafa Nadal parteciperà a Wimbledon! ?????????? Scopri di più: - sportface2016 : #Wimbledon 2022, #Alcaraz: 'Sull'erba devo ancora capire come muovermi. Guardo i video di #Federer' - GIORGINODJ : RT @Eurosport_IT: Fateci divertire, ragazzi!! ???????? Sinner lancia la volata a Berrettini -> -