Via Appia, incidente mortale tra auto e moto: deceduto 37enne, grave una ragazza (Di domenica 26 giugno 2022) Un tragico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 26 giugno, in Via Appia, tra Fondi e Itri, in provincia di Latina. Il sinistro è avvenuto all'altezza della traversa Luigi Pirandello, tra via Ponte Tavolato e via dei Serpenti, nel Comune di Itri. Lo scontro ha visto coinvolti un'auto, una Peugeot, e una moto Yamaha. incidente in Via Appia, bilancio pesante Lo scontro è stato terribile e non ha lasciato scampo al centauro, che è morto sul colpo. I sanitari del 118, intervenuto sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane motociclista. Ferita gravemente e trasferita in codice rosso al pronto soccorso del Santa Maria Goretti di Latina la ragazza che si trovava a bordo della moto

