“Un tumore da estirpare” Nel M5S volavano gli stracci contro i dimaiani già prima della scissione

(Di domenica 26 giugno 2022) Insultati sulle chat, tagliati fuori dalle decisioni, derisi sui social. «Lo chiamavamo il metodo-Conte, una violenta campagna d'odio per screditarci». È un'altra realtà quella che viene a galla dai racconti dei deputati e dei senatori che hanno seguito Luigi Di Maio e sono usciti dal M5S. Una sorta di mobbing parlamentare, il tentativo di delegittimare chiunque non condividesse le scelte dell'ex presidente del Consiglio. Molto più dunque dei soliti veleni, qualcosa che va oltre. «Siete unda», ci scrivevano su Whatsapp, rivela Vincenzo Presutto, vice presidenteBicamerale sul federalismo fiscale, uno dei senatori presi di mira sin dallaora. Le divergenze all'interno del M5S ci sono sempre state. Ma dalle polemiche che si consumano in qualsiasi partito alla caccia alle streghe, alle frecce ...