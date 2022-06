Umberto Tozzi ha la bronchite | annullato il concerto di Anzio

(Di domenica 26 giugno 2022) TORINO – Lo staff diha fatto sapere che ilprevisto questa sera ad, in Piazza Garibaldi, è statoa causa di unache non permetterà all’artista di esibirsi. “è molto dispiaciuto e spera di poter riabbracciare presto i cittadini di”, si legge in una breve nota pubblicata sui canali social del cantautore torinese. L'articolo L'Opinionista.

Salta l'atteso concerto "Gloria Forever" di Umberto Tozzi previsto questa sera in piazza Garibaldi ad Anzio nell'ambito dei festeggiamenti in onore della patrono della città Sant'Antonio. Causa della defezione dell'artista un'improvvisa bronchite. A causa dell'indisposizione dell'artista, come documentato dal certificato medico, inviato nella tarda serata di ieri, il concerto è stato annullato.