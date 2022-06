Uccisa ad Haiti suor Luisa Dell’Orto | missionaria  di Lecco | è stata aggredita durante una rapina

Pubblicità

Avvenire_Nei : Uccisa ad #Haiti suor Luisa Dell'Orto. Era l'angelo dei bambini di strada - Agenzia_Ansa : Uccisa una suora italiana ad Haiti, forse per una rapina. Luisa Dell'Orto, lecchese di 65 anni, è morta a Port au P… - fanpage : Suor Luisa è stata vittima di un’aggressione armata mentre si trovava in strada. Addio 'all'angelo dei bambini di s… - MissioFest : ?? La notizia della morte della suora lecchese Luisa Dall’Orto, religiosa delle Piccole sorelle del Vangelo di Charl… - geppoestfolle : RT @Avvenire_Nei: Uccisa ad #Haiti suor Luisa Dell'Orto. Era l'angelo dei bambini di strada -

...alle Piccole sorelle del Vangelo di Charles de Foucauld e dal 2002 si trovava in missione ad, ... E nella capitale è statala mattina di sabato 25 giugno durante un'aggressione armata, ...Dolore e sconcerto in Brianza per la morte di suor Luisa Dell'Orto,ad, probabilmente a scopo di rapina, nella capitale Port au Prince dove operava da vent'anni. In occasione della Pasqua la donna aveva scritto una lettera a parenti e conoscenti della ...È morta dopo un'aggressione armata Luisa Dell'Orto, suora lecchese di 65 anni, uccisa ad Haiti, probabilmente a scopo di rapina, nella capitale Port au Prince dove operava. Suor Luisa era nell'isola ...Luisa Dell'Orto, lecchese di 65 anni, è morta a Port au Prince: vittima di un'aggressione armata probabilmente a scopo di rapina ...