Stupore dei ricercatori: ritrovata dopo anni una nuova Atlantide rimasta sommersa (Di domenica 26 giugno 2022) La leggenda di Atlantide affascina sempre, soprattutto perché c’è ancora molto mistero intorno alla sua storia. Una nuova ricerca, infatti, ha entusiasmato gli archeologi subacquei, rimasti davvero senza parole da questa nuova città sommersa. Hanno scoperto una nuova Atlantide e il mistero sulla leggenda si infittisce ancora di più. Scopriamo insieme i dettagli. ritrovata una nuova Atlantide – (mondoxbox) – curiosauro.itsommersa da anni Si chiama Ravenser Odd ed è stata definita come l’Atlantide dello Yorkshire. I ricercatori sono riusciti a trovarla dopo decenni di tentativi e l’entusiasmo, come immaginabile, è grande. Questa città ... Leggi su curiosauro (Di domenica 26 giugno 2022) La leggenda diaffascina sempre, soprattutto perché c’è ancora molto mistero intorno alla sua storia. Unaricerca, infatti, ha entusiasmato gli archeologi subacquei, rimasti davvero senza parole da questacittà. Hanno scoperto unae il mistero sulla leggenda si infittisce ancora di più. Scopriamo insieme i dettagli.una– (mondoxbox) – curiosauro.itdaSi chiama Ravenser Odd ed è stata definita come l’dello Yorkshire. Isono riusciti a trovarladecenni di tentativi e l’entusiasmo, come immaginabile, è grande. Questa città ...

