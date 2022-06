Sampdoria, occhi puntati sull'ex Toro Lyanco (Di domenica 26 giugno 2022) Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, fra le opzioni considerate dalla Sampdoria per rinforzarsi in difesa ci sarebbe... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 giugno 2022) Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, fra le opzioni considerate dallaper rinforzarsi in difesa ci sarebbe...

Pubblicità

sportli26181512 : Sampdoria, occhi puntati sull'ex Toro Lyanco: Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, fra le opzio… - sportface2016 : #Milan, in entrata occhi sempre puntati su #DeKetelaere e #Asensio. Sampdoria interessata a #Gabbia e #Castillejo - Domenic36396232 : #Sampdoria, occhi su #Lyanco per la difesa #Calciomercato #StayTuned - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Calciomercato Sampdoria, occhi su Pussetto: l'argentino resta in Serie A? - ProfidiAndrea : ???? #Sampdoria, occhi su #Pussetto: l'argentino può restare in #SerieATIM Di proprietà del #Watford, ha un valore d… -