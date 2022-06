Quali sono i requisiti per la pensione di vecchiaia? Una sentenza della Corte dei Conti che fa chiarezza (Di domenica 26 giugno 2022) Il caso in commento verte sulla domanda presentata da una già docente che aveva cessato il servizio volta al riconoscimento del diritto a conseguire la pensione ordinaria di vecchiaia con decorrenza come indicata agli atti sul presupposto della maturazione dei requisiti di cui ex art.1 commi 12, 13 e 23, legge 335/95 (cd. Opzione Dini). Con la sentenza n° Sent. n. 443/2022 della Corte dei Conti per la Regione Puglia si ricostruisce il quadro sussistente sui requisiti per la pensione di vecchiaia L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 giugno 2022) Il caso in commento verte sulla domanda presentata da una già docente che aveva cessato il servizio volta al riconoscimento del diritto a conseguire laordinaria dicon decorrenza come indicata agli atti sul presuppostomaturazione deidi cui ex art.1 commi 12, 13 e 23, legge 335/95 (cd. Opzione Dini). Con lan° Sent. n. 443/2022deiper la Regione Puglia si ricostruisce il quadro sussistente suiper ladiL'articolo .

Pubblicità

AndreaVenanzoni : Molti dei progressisti che si stanno indignando perché le donne verrebbero private di un diritto, sono gli stessi p… - GIConfindustria : Quali sono le opportunità che ancora possono essere colte da imprese ed istituzioni per sostenere l’internazionaliz… - Giorgiolaporta : Secondo questo #sondaggio gli italiani sono il popolo europeo che attribuisce maggiori responsabilità all’#Ucraina… - orizzontescuola : Quali sono i requisiti per la pensione di vecchiaia? Una sentenza della Corte dei Conti che fa chiarezza - vincenzocastag5 : @rep_napoli È la legge, ma a me non sembra giusto che gli italiani, me compreso che poi sono napoletano, debbano p… -