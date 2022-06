Paolo Ciavarro rompe un lungo silenzio | Cosa penso di Francesco Sarcina | Clizia Incorvaia furiosa

(Di domenica 26 giugno 2022)sono una coppia molto attiva e seguita sui social. Il 'valletto' di Forum ha deciso, dopo tanto tempo di esprimere la sua opinione su, l'ex marito di. Eccoha detto. La coppianata all'interno della casa del Grande Fratello Vip ha fatto breccia nel cuore di moltissimi utenti del web. A emozionare è l'affetto evidente che la coppia prova l'uno verso l'altra e per i propri figli. Non bisogna però dimenticare cheè già stata sposata ed ha una bambina con il suo precedente marito,. Il rapporto tra ...

Pubblicità

IsaeChia : #GfVip 4, Clizia Incorvaia sommersa di critiche per un video col suo piccolo Gabriele: “Ho dovuto eliminarlo perché… - ag_notizie : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro tornano a Lampedusa: 'Svegliarsi fra mito e realtà' - itsannieilibon : RT @cryingwsel_: oggi possiamo dire beato paolo ciavarro. - cryingwsel_ : oggi possiamo dire beato paolo ciavarro. - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Clizia Incorvaia: 'Paolo Ciavarro mi ha aiutato a ritrovare un equilibrio con il mio ex' -

Ascolta questo articolo Clizia Incorvaia esi sono conosciuti durante il Grande Fratello Vip, da allora è sbocciato l'amore e la coppia non si è più separata. A febbraio è nato il loro primo figlio Gabriele , del quale spesso la ...La compagna dinello specifico ha condiviso tramite i social, e di preciso tramite il proprio profilo Instagram, un video del suo bambino mentre per la prima volta gustava un po' di ...Nei giorni scorsi Clizia Incorvaia si è ritrovata al centro della bufera. A scatenare le polemiche degli utenti è stato un video pubblicato dall'ex ...Gf Vip 4, Clizia Incorvaia sommersa di critiche per un video col suo piccolo Gabriele: “Ho dovuto eliminarlo perché…”. La piccata reazione della compagna di Paolo Ciavarro non si è fatta attendere. Cl ...