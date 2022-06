Paolini-Kvitova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di domenica 26 giugno 2022) Jasmine Paolini se la vedrà contro la ceca Petra Kvitova nel primo turno del torneo di Wimbledon 2022. Sfida davvero proibitiva per la toscana, che ai Championships disputerà il primo evento su erba della sua stagione. Dall’altra parte della rete, infatti, troverà una vera specialista del verde. L’ex numero due del mondo si presenterà carica dopo il titolo di Eastbourne ed in carriera per ben due volte è stata capace di primeggiare nello Slam londinese. Servirà la partita della vita a Paolini per provare a darsi qualche chance di successo. Gli scontri diretti dicono 2-0 in favore della ceca. Anche le previsioni dei bookmakers la danno praticamente per spacciata contro Kvitova, che sembra aver trovato finalmente una buona condizione dopo una prima parte d’anno non esaltante. L’azzurra ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Jasminese la vedrà contro la ceca Petranel primo turno del torneo di. Sfida davvero proibitiva per la toscana, che ai Championships disputerà il primo evento su erba della sua stagione. Dall’altra parte della rete, infatti, troverà una vera specialista del verde. L’ex numero due del mondo si presenterà carica dopo il titolo di Eastbourne ed in carriera per ben due volte è stata capace di primeggiare nello Slam londinese. Servirà la partita della vita aper provare a darsi qualche chance di successo. Gli scontri diretti dicono 2-0 in favore della ceca. Anche le previsioni dei bookmakers la danno praticamente per spacciata contro, che sembra aver trovato finalmente una buona condizione dopo una prima parte d’anno non esaltante. L’azzurra ...

