(Di domenica 26 giugno 2022) Ancora uno schianto mortale in Veneto poco dopo le 12 e 30 di oggi 26 giugno: il tragico incidente in via San Pietro Viminario tra Monselice e San Pietro Viminario. La vitima è unciclistano:, 29enne nato a Monselice e residente a San Pietro Viminario. Affrontando una semicurva ha perso il controllo schiantandosi sul guardrail, le lesioni riportate non gli hanno lasciato scampo. Dalla prima ricostruzione emerge la dinamica: mentre viaggiava in gruppo con altriciclisti avrebbeto in curva perdendo il controllo e si sarebbe schiantato: gli altri centauri non sono rimasti coinvolti, ma hanno assistito alla terribile scena e chiamato subito i soccorsi. L'articolo proviene da Corriere.

Pubblicità

rkivexcalum : ciao namjoon padova è una città molto bella te lo prometto è a venti minuti di treno da venezia possiamo andare a fare una gita insieme -

leggo.it

Ancora uno schianto mortale in Veneto poco dopo le 12 e 30 di oggi 26 giugno: il tragico incidente in via San Pietro Viminario tra Monselice e San Pietro Viminario. La vitima è un motociclista ...Grazie alla sua vicinanza all'Urbe, è uno dei luoghi più visitati dai turisti desiderosi di passare qualche ora al fresco, per una tappa bagno alternativa o per unaculturale ai bellissimi ... Padova, gita in moto con gli amici: Nicholas Menato sbanda e muore a 29 anni Unico proprietario, moto assolutamente impeccabile, sempre tagliandata in concessionario, usata solo per brevi gite nei weekend, mai preso acquazzoni. Accessori: bauletto, piastra alluminio, ...Ancora uno schianto mortale in Veneto poco dopo le 12 e 30 di oggi 26 giugno: il tragico incidente in via San Pietro Viminario tra Monselice e San Pietro Viminario. La vitima è ...