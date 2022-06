Ordine d’arrivo MotoGP, GP Olanda 2022: Francesco Bagnaia trionfa, 2° Bezzecchi! Caduto Quartararo! (Di domenica 26 giugno 2022) Oggi pomeriggio si è disputato il GP d’Olanda 2022, tappa del Mondiale MotoGP che si è disputata sul circuito di Assen. I centauri si sono dati battaglia in quella che viene ribattezzata l’Università del Motociclismo, dando vita a una gara estremamente appassionante e avvincente. Battaglia aperta per la conquista della vittoria e per salire sul podio nell’ultimo appuntamento prima della lunga pausa estiva. Francesco Bagnaia ha vinto il GP di Olanda, conquistando la vittoria dopo essere scattato dalla pole position. L’alfiere della Ducati ha messo la propria firma e rialza la testa dopo alcune cadute che hanno condizionato la sua stagione. Il piemontese si è ora portato a 66 punti di distacco da Fabio Quartararo in classifica generale, il Campione del Mondo è Caduto ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Oggi pomeriggio si è disputato il GP d’, tappa del Mondialeche si è disputata sul circuito di Assen. I centauri si sono dati battaglia in quella che viene ribattezzata l’Università del Motociclismo, dando vita a una gara estremamente appassionante e avvincente. Battaglia aperta per la conquista della vittoria e per salire sul podio nell’ultimo appuntamento prima della lunga pausa estiva.ha vinto il GP di, conquistando la vittoria dopo essere scattato dalla pole position. L’alfiere della Ducati ha messo la propria firma e rialza la testa dopo alcune cadute che hanno condizionato la sua stagione. Il piemontese si è ora portato a 66 punti di distacco da Fabio Quartararo in classifica generale, il Campione del Mondo è...

