MotoGP Olanda, Quartararo fa mea culpa: 'Un errore da debuttante' (Di domenica 26 giugno 2022) Nelle scorse settimane Fabio Quartararo era stato paragonato ad un cyborg, vista la grande costanza e l'assenza di errori, ma oggi il francese è tornato " per un giorno " umano. Non si può infatti che ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 26 giugno 2022) Nelle scorse settimane Fabioera stato paragonato ad un cyborg, vista la grande costanza e l'assenza di errori, ma oggi il francese è tornato " per un giorno " umano. Non si può infatti che ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? NUVOLA ROSSA SI LAUREA AD ASSEN ?? Dominio PECCO in Olanda I risultati ? - SkySportMotoGP : ???? AD ASSEN LA PRIMA DI SASAKI ?? Finalmente sul gradino più alto del podio ? Foggia cade a 5 giri dalla fine Risult… - SkySportMotoGP : ? INCIDENTE Quartararo – A.Espargarò (-19 giri??) LIVE ? - Eurosport_IT : Giornata da ricordare per Ducati, Aprilia e per il motociclismo italiano... ???? ?? e lode - BAGNAIA ?? - A. ESPARGARO… - MundoNapoli : MotoGP Olanda: Bagnaia vince in solitaria davanti a Bezzecchi, doppia caduta e ritiro per Quartararo -