Moto2, Celestino Vietti: “Buon quarto posto, faccio fatica nella bagarre iniziale” (Di domenica 26 giugno 2022) Celestino Vietti ha conquistato un Buon quarto posto nel GP d’Olanda 2022, quarta tappa del Mondiale Moto2 che è andata in scena sul circuito di Assen. Il centauro italiano, capace di rimontare dall’undicesima piazzola da cui era scatto sullo schieramento di partenza, conserva il primo posto in classifica generale, ma ora si trova a pari punti con lo spagnolo Augusto Fernandez (oggi vincitore) e con un solo punto di vantaggio sul giapponese Ai Ogura. Moto2, Augusto Fernandez trionfa anche ad Assen e aggancia Vietti in testa al Mondiale L’alfiere del Mooney VR46 Racing Team ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Sono abbastanza contento, mi dispiace perché secondo me ero veloce. Come al solito sono ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022)ha conquistato unnel GP d’Olanda 2022, quarta tappa del Mondialeche è andata in scena sul circuito di Assen. Il centauro italiano, capace di rimontare dall’undicesima piazzola da cui era scatto sullo schieramento di partenza, conserva il primoin classifica generale, ma ora si trova a pari punti con lo spagnolo Augusto Fernandez (oggi vincitore) e con un solo punto di vantaggio sul giapponese Ai Ogura., Augusto Fernandez trionfa anche ad Assen e agganciain testa al Mondiale L’alfiere del Mooney VR46 Racing Team ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Sono abbastanza contento, mi dispiace perché secondo me ero veloce. Come al solito sono ...

