Meteo, le previsioni in Campania di lunedì 27 giugno 2022 (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, lunedì 27 giugno 2022. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 39°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4555m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allerte Meteo previste: afa. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 39°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,27. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 39°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4555m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allertepreviste: afa. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 39°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e ...

Pubblicità

ilmeteoit : #Video meteo in diretta: caldo africano per tutta la settimana con #Caronte; le previsioni - meteoeradar : Uno sguardo al tempo previsto per la prossima settimana. I dettagli ?? - AllertApc : RT @vdaMeteo: #meteo qualche rovescio oggi pomeriggio in #VdA, domani sole e nubi al mattino, temporali dal pomeriggio - ilovepisa : RT @muoversintoscan: #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, domenica #26giugno, in #Toscana. A cura del @flash_meteo https… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 26 giugno -