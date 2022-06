(Di domenica 26 giugno 2022) L'ormai exdel lunedì di Italia Uno è stato cancellato. Fondato da Pierluigi Pardo nel 2013, adesso non avrà più spazio in tv. L'addio di Chiambretti ha portato...

Pubblicità

GranataAndy : Mediaset taglia il programma 'Tiki Taka', al suo posto raddoppierà 'Pressing'.....???????????????????? - Pall_Gonfiato : Addio a #tikitaka - LIRRIVERENTE3 : Mediaset taglia il programma 'Tiki Taka', al suo posto raddoppierà 'Pressing' - peterkama : Mediaset taglia il programma 'Tiki Taka', al suo posto raddoppierà 'Pressing' - PTurche : @Gggggggggggada1 @kissenloveautor @marpag99 Se leggi bene Mediaset taglia alcune scene -

TUTTO mercato WEB

... che renderebbe ancora più instabile il reddito del conduttore televisivo, nonostante ci siano rumors di una sua futura trasmissione in prima serata sempre su. Dunque, secondo quanto ...Il decretoaccise che ha ridotto per legge di 25 centesimi al litro il prezzo alla pompa di benzina e diesel è stato ormai abbondantemente ... Mediaset taglia il programma 'Tiki Taka', al suo posto raddoppierà 'Pressing' Il presentatore chiede al giudice di rivedere l'assegno di mantenimento per la figlia: da 3mila euro a 800 euro al mese, perché il suo reddito si è dimezzato passando da 50mila a 26mila euro ...Lo showman torinese guadagnava circa 50 mila euro al mese. La bimba di 11 anni è figlia dell'ex compagna Federica Laviosa ...