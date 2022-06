LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Jodoin di Maria conquista la finale! Tocci/Marsaglia chiudono sesti (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) Grazie per averci seguito e appuntamento a domani. Chiudiamo qui una lunghissima prima giornata dei Mondiali di Tuffi. 20.29: Davvero bravissima Sarah Jodoin di Maria, che chiude undicesima (239.65) e conquista la finale. 20.28: La cinese Chen Yuxi ha vinto la semifinale dalla piattaforma con 339 punti. Seconda la connazionale Quan Hongchan con 324.10 e terza la canadese McKay con 273.90. 20.23: Mancano gli ultimi Tuffi di questa semifinale dalla piattaforma. Eliminata a sorpresa l’ucraina Lyskun. 20.19: E’ la quarta italiana di sempre a centrare la finale ai Mondiali. ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) Grazie per averci seguito e appuntamento a domani. Chiudiamo qui una lunghissima prima giornata deidi. 20.29: Davvero bravissima Sarahdi, che chiude undicesima (239.65) ela finale. 20.28: La cinese Chen Yuxi ha vinto la semifinale dalla piattaforma con 339 punti. Seconda la connazionale Quan Hongchan con 324.10 e terza la canadese McKay con 273.90. 20.23: Mancano gli ultimidi questa semifinale dalla piattaforma. Eliminata a sorpresa l’ucraina Lyskun. 20.19: E’ la quarta italiana di sempre a centrare la finale ai. ...

