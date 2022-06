Lazio, Luis Alberto nel mirino del Siviglia: la situazione (Di domenica 26 giugno 2022) ROMA - Luis Alberto è entrato nei pensieri del Siviglia , ma non si può ancora parlare di una trattativa aperta. Sono in corso valutazioni e riflessioni all'interno del club andaluso. Il ds Monchi, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 giugno 2022) ROMA -è entrato nei pensieri del, ma non si può ancora parlare di una trattativa aperta. Sono in corso valutazioni e riflessioni all'interno del club andaluso. Il ds Monchi, ...

Pubblicità

LazionewsEu : #Calciomercato #Lazio, #LuisAlberto può andare via: ecco dove... - LazioNews_24 : #Lazio, chi per il centrocampo? - Profilo3Marco : RT @sportli26181512: Lazio, Sarri spinge per la cessione di Luis Alberto. Rifiutati, però, 16 milioni: La Lazio ha rifiutato un'offerta da… - sportli26181512 : Lazio, Sarri spinge per la cessione di Luis Alberto. Rifiutati, però, 16 milioni: La Lazio ha rifiutato un'offerta… - _simonebrescia_ : Se dovessero vendere Luis Alberto e fare un mercato del genere (mi sono basato sui nomi più papabili) sarebbe una s… -