I Rolling Stones chiamano una pizzeria milanese e ordinano… No, no una pizza. Il video della consegna (Di domenica 26 giugno 2022) Cosa hanno mangiato i Rolling Stones dopo la loro data milanese? Uno potrebbe pensare a una bella pizza fumante. E invece no: la band di Jagger ha fatto chiamare il Ristorante pizzeria al Ponte di Corsico per chiedere la cena. Una Shepherd's pie. Va da sé che i titolari e gli chef non ne avevano mai preparata una prima ma come si fa dire di no ai Rolling Stones? Ed ecco che, dopo varie prove, la Shepherd's pie è stata portata a San Siro e tutto è stato documentato con un video. Un video di gioia. La Shepherd's pie (letteralmente "sformato/torta del pastore") è un pasticcio di carne d'agnello e verdure coperto con ciuffi di purè di patate. In rete sono molte le ricette disponibili per chi vuole mangiare come mangia Jagger, "I like to ...

