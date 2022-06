Elisabetta Gregoraci, il grande dolore per la perdita della madre: “Devastante e lacerante” (Di domenica 26 giugno 2022) Perdere la mamma è certamente una delle esperienze più dure da sopportare, indipendentemente dall’età, proprio perché si avverte la sensazione di dover rinunciare a una parte di sé, quella che ci ha dato la vita. I personaggi famosi ovviamente non fanno eccezione e spesso non nascondono di sentirsi ancora svuotati nonostante siano trascorsi anni dal lutto. Ne sa qualcosa Elisabetta Gregoraci, che ha vissuto in prima persona la malattia della mamma sperando fino alla fine che potesse farcela. La showgirl sta per tornare in Tv alla guida di Battiti Live, il programma musicale itinerante in onda ogni estate, ma ancora adesso continua a pensare quanto la donna sia stata importante per lei. g Vi raccomandiamo... Elisabetta Gregoraci e gli auguri al figlio: "L’amore ... Leggi su diredonna (Di domenica 26 giugno 2022) Perdere la mamma è certamente una delle esperienze più dure da sopportare, indipendentemente dall’età, proprio perché si avverte la sensazione di dover rinunciare a una parte di sé, quella che ci ha dato la vita. I personaggi famosi ovviamente non fanno eccezione e spesso non nascondono di sentirsi ancora svuotati nonostante siano trascorsi anni dal lutto. Ne sa qualcosa, che ha vissuto in prima persona la malattiamamma sperando fino alla fine che potesse farcela. La showgirl sta per tornare in Tv alla guida di Battiti Live, il programma musicale itinerante in onda ogni estate, ma ancora adesso continua a pensare quanto la donna sia stata importante per lei. g Vi raccomandiamo...e gli auguri al figlio: "L’amore ...

