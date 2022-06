Dal 1860 i Leoni di Monaco (Di domenica 26 giugno 2022) E’ domenica … torna la rubrica di Marco Cianfanelli oggi dedicata ai Leoni di Monaco La prima squadra di Monaco di Baviera. Ovvero quella per prima fondata, nasce il 17 Maggio 1860 come Turn und Sport Verein. All’inizio è una società polisportiva e le competizioni calcistiche cominciarono quando venne istituita la sezione calcistica che nacque nel 1899. L’albo d’oro del Monaco 1860 è certamente meno ricco rispetto a quello davvero pingue dei cugini del Bayern Monaco. E’ infatti una sola la vittoria nella Bundesliga oltre a due coppe di Germania. Al momento la squadra bavarese, dopo un periodo d’oro alla metà degli anni sessanta, milita nella terza divisione tedesca. Il grande lignaggio di questa squadra viene oggi ricordato da uno splendido gagliardetto risalente al 12 ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 26 giugno 2022) E’ domenica … torna la rubrica di Marco Cianfanelli oggi dedicata aidiLa prima squadra didi Baviera. Ovvero quella per prima fondata, nasce il 17 Maggiocome Turn und Sport Verein. All’inizio è una società polisportiva e le competizioni calcistiche cominciarono quando venne istituita la sezione calcistica che nacque nel 1899. L’albo d’oro delè certamente meno ricco rispetto a quello davvero pingue dei cugini del Bayern. E’ infatti una sola la vittoria nella Bundesliga oltre a due coppe di Germania. Al momento la squadra bavarese, dopo un periodo d’oro alla metà degli anni sessanta, milita nella terza divisione tedesca. Il grande lignaggio di questa squadra viene oggi ricordato da uno splendido gagliardetto risalente al 12 ...

