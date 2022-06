Ciclismo | Filippo Zana campione d’Italia su strada

Pubblicità

Zana, 23enne veneto di Thiene della Badiani SF, ha vinto la prova in linea su strada dei campionati italiani di, svoltasi da Castellaneta Marina ad Alberobello, lungo 237 km. Zana si ...Le pagelle della prova in linea uomini Elite dei Campionati Italiani 2022 disu strada. Sul traguardo di Alberobello la vittoria e la maglia tricolore sono andate aZana, giovane corridore della Bardiani CSF - Faizanè, che in uno sprint a quattro ha preceduto ...Filippo Zana, 23enne veneto di Thiene, ha vinto in una volata a quattro la prova in linea dei campionati italiani 2022 riservata agli uomini élite e indosserà così la maglia tricolore. La gara, ...Ciclismo, le parole del nuovo campione italiano Filippo Zana: "Non ci credo ancora, oggi è andato tutto in modo perfetto" ...