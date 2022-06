“Carolina”: il nuovo singolo di Taylor Swift (Di domenica 26 giugno 2022) Si chiama “Carolina” il nuovo singolo di Taylor Swift presente nella colonna sonora del film “Where the Crawdads Sing”. “Carolina”: dove ascoltare il brano? Taylor Swift torna con “Carolina”, presente nella colonna sonora di “Where the Crawdads Sing”, che uscirà nelle sale americane dal 15 luglio e in Italia dal 13 ottobre. La cantautrice pluripremiata ha commentato l’uscita del nuovo singolo: “Circa un anno e mezzo fa ho scritto una canzone su una ragazza che viveva sempre all’esterno ma guardandosi dentro. In senso figurato e letterale”. Nel brano la Swift descrive lo spirito solitario e indipendente della protagonista. Desiderio e quiete, curiosità e paura si mescolano ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 26 giugno 2022) Si chiama “” ildipresente nella colonna sonora del film “Where the Crawdads Sing”. “”: dove ascoltare il brano?torna con “”, presente nella colonna sonora di “Where the Crawdads Sing”, che uscirà nelle sale americane dal 15 luglio e in Italia dal 13 ottobre. La cantautrice pluripremiata ha commentato l’uscita del: “Circa un anno e mezzo fa ho scritto una canzone su una ragazza che viveva sempre all’esterno ma guardandosi dentro. In senso figurato e letterale”. Nel brano ladescrive lo spirito solitario e indipendente della protagonista. Desiderio e quiete, curiosità e paura si mescolano ...

