Calciomercato Roma, piace il difensore del Barcellona: è una richiesta di Mourinho (Di domenica 26 giugno 2022) Conquistata la Conference League, la Roma inizia a gettare le basi per la prossima stagione con l’ambizione di far ancora meglio e chissà, puntare a qualche obiettivo più importante. Dopo il rinforzo Matic a centrocampo, i capitolini valutano come rinforzare gli altri reparti per garantire una rosa più competitiva a Josè Mourinho. Nelle ultime ore, direttamente dalla Spagna, è rimbalzato un nome nuovo per la difesa, richiesto esplicitamente da Mourinho. Lenglet, Barcellona, RomaSecondo quanto riferito da Mundo Deportivo la Roma è interessata al cartellino di Lenglet che milita da quattro anni nel Barcellona. Su di lui però c’è anche l’interesse del Tottenham che ha già effettuato un sondaggio e resta in pole per acquistarlo. La dirigenza giallorossa si sta ... Leggi su rompipallone (Di domenica 26 giugno 2022) Conquistata la Conference League, lainizia a gettare le basi per la prossima stagione con l’ambizione di far ancora meglio e chissà, puntare a qualche obiettivo più importante. Dopo il rinforzo Matic a centrocampo, i capitolini valutano come rinforzare gli altri reparti per garantire una rosa più competitiva a Josè. Nelle ultime ore, direttamente dalla Spagna, è rimbalzato un nome nuovo per la difesa, richiesto esplicitamente da. Lenglet,Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo laè interessata al cartellino di Lenglet che milita da quattro anni nel. Su di lui però c’è anche l’interesse del Tottenham che ha già effettuato un sondaggio e resta in pole per acquistarlo. La dirigenza giallorossa si sta ...

