Berrettini fa un voto | Se vinco a Wimbledon mi taglio la barba e mi faccio biondo

(Di domenica 26 giugno 2022) Per il trionfo a“sarei disposto a unnetto della, a raparmi a zero o a tingermi di. Niente di piu’ estremo, senno’ quando torno a Roma nonna Lucia non mi fa piu’ entrare in casa”: questo il ‘’ di Matteoche martedi’ scendera’ in campo nel torneo londinese che lo vede fra i primi tre favoriti. Si’ a un fioretto ma “niente che includa sforzi fisici”, avverte, “ne’ imprese in bicicletta, ne’ maratone, ne’ scalate di montagne per raggiungere santuari…”. Sceso al numero 11 del ranking nonostante la doppietta sull’erba Stoccarda-Queen’s, il 26enne romano si sente pronto: “Ho tantissima voglia di riprendermi quello che mi e’ stato tolto” dall’infortunio, “le difficolta’ mi motivano: guardavo il dito con i punti e la mano dolorante e sentivo ...

Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Il 'voto' di #MatteoBerrettini: 'Se vinco Wimbledon mi taglio la barba' - Agenzia_Italia : Il 'voto' di #MatteoBerrettini: 'Se vinco Wimbledon mi taglio la barba' - anxstennisboy : Voti ai primi turni degli italiani a Wimbledon Berrettini v. Garin voto 8 Sinner v. Wawrinka voto 6 Sonego v. Kudl… - lnzpcr : @DarioPuppo In assoluto forse il Berrettini dell'anno scorso. Questo però forse è più consapevole e soprattutto pot… -

Niente di più estremo, senno' quando torno a Roma nonna Lucia non mi fa più entrare in casa': questo il '' di Matteoche martedì scenderà in campo nel torneo londinese che lo vede fra ...I commenti si sprecano: "Conte e Di Maio hanno paura delanticipato", "Da due debolezze non ... Tennis,vince ancora al Queen's e pensa a Wimbledon. Nuoto: ai mondiali di Budapest 3 ...AGI - Per il trionfo a Wimbledon "sarei disposto a un taglio netto della barba, a raparmi a zero o a tingermi di biondo. Niente di più estremo, senno' quando torno a Roma nonna Lucia non mi fa più ent ...Il tennista: Per il trionfo a Wimbledon "sarei disposto a un taglio netto della barba, a raparmi a zero o a tingermi di biondo".