Ballottaggi, urne aperte fino alle 23. Le sfide città per città: si eleggono i sindaci in 65 Comuni (Di domenica 26 giugno 2022) Seggi aperti oggi 26 giugno dalle ore 7 alle 23 per il Ballottaggi delle comunali 2022. Questa tornata delle elezioni amministrative riguarderà 65 Comuni, 59 nelle regioni a statuto ordinario e 6 nelle regioni a statuto speciale. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Ballottaggi: 65 Comuni al voto Il primo turno ha visto la vittoria del centrodestra a Genova, L’Aquila e Palermo mentre il centrosinistra si è aggiudicato Taranto, Padova e Lodi. Ora riflettori accesi sul secondo turno, in particolare a Verona e Parma. LEGGI ANCHE Ballottaggi, l'appello di Meloni, Salvini e Berlusconi: "Votate per noi, bastano 5 minuti" (video) L'appello di Berlusconi per i Ballottaggi: «Non sprecate ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 26 giugno 2022) Seggi aperti oggi 26 giugno dore 723 per ildelle comunali 2022. Questa tornata delle elezioni amministrative riguarderà 65, 59 nelle regioni a statuto ordinario e 6 nelle regioni a statuto speciale. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.: 65al voto Il primo turno ha visto la vittoria del centrodestra a Genova, L’Aquila e Palermo mentre il centrosinistra si è aggiudicato Taranto, Padova e Lodi. Ora riflettori accesi sul secondo turno, in particolare a Verona e Parma. LEGGI ANCHE, l'appello di Meloni, Salvini e Berlusconi: "Votate per noi, bastano 5 minuti" (video) L'appello di Berlusconi per i: «Non sprecate ...

Pubblicità

LaNotiziaTweet : Dopo liti e risse, è il grande giorno dei ballottaggi. Oltre due milioni di italiani alle urne per eleggere sessant… - gatasch : RT @SBidimedia: Urne aperte oggi #26giugno per i ballottaggi delle elezioni #amministrative2022, oltre 2 milioni di italiani chiamati al vo… - Nadia_02101968 : RT @SBidimedia: Urne aperte oggi #26giugno per i ballottaggi delle elezioni #amministrative2022, oltre 2 milioni di italiani chiamati al vo… - anglotedesco : Oggi due milioni di italiani chiamati alle urne. Occhi puntati sui ballottaggi a Verona e Parma - SBidimedia : Urne aperte oggi #26giugno per i ballottaggi delle elezioni #amministrative2022, oltre 2 milioni di italiani chiama… -