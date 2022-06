Atalanta | ingaggio top per Pinamonti | distanze ora più ridotte

(Di domenica 26 giugno 2022) L’al lavoro per Andrea. Offerto untop all’attaccante per convincerlo ad accettare Andreaè alla ricerca di una nuova sistemazione. L’piace a al giocatore e il giocatore piace all’, ma come riporta Repubblica ci sono da sistemare ancora alcuni dettagli. Alclasse 1999 è stato proposto un contratto di quattro anni a 1.8 a stagione,da top player per gli standard dell’, che punta ad un prestito con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni di euro. L’Inter ne vorrebbe 22. Nuovi contatti nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'al lavoro per Andrea Pinamonti. Offerto untop all'attaccante per convincerlo ad accettare Andrea Pinamonti è alla ricerca di una nuova sistemazione. L'piace a al giocatore ...... Alessandro Mallamo e Walid Cheddira, per cui è stata trovata l'intesa cone Parma. In ... Ancora non ci sono novità sul fronte Camillo Ciano: il fantasista del Frosinone ha unalto, ...E proprio l'addio di Sanchez, insieme a quello di Vidal, che ancora non ha trovato l'accordo con il Flamengo, servirebbe per far spazio nel monte ingaggi a Dybala' Paulo Dybala resta vicino all'Inter ...Mercato Inter; Marotta e Ausilio stanno lavorando per smaltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi. Una delle soluzioni adottate dalla so ...