Asis | De Maio presidente Fiore incassa l’assessorato per il figlio

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 26 giugno 2022) di Erika Noschese Ci sono proprio tutti nel cerchio magico di De Luca che non può non tener conto dell’amministrazione comunale di Salerno e dei grandi trombati. Così, con i consiglieri esclusi dalla giunta e i fedelissimi di Napoli saliti sul carrozzone dell’Asi, restava ancora un posto libero, quello – forse – più ambito. Posto che, per direttissima, andava a Mimmo De, ex assessore all’Urbanistica, capogruppo dei Progressisti per Salerno che, da semplice consigliere comunale oggi è a capo dell’, la società pubblica, costituita da numerosi comuni, che si occupa della manutenzione di reti ed impianti idrici per la fornitura di acqua potabile. L’ex assessore subentra così a Nelloche, per anni, ha guidato l’e che oggi è in consiglio regionale, subentrato a Nino Savastano che – eletto nella lista ...