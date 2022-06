12 enne alla guida a Napoli nel video su Tik Tok, supermulta al padre. Sotto accusa anche un attore di Gomorra (Di domenica 26 giugno 2022) La Polizia Locale di Arzano (Napoli) ha notificato una sanzione da 6mila euro ai genitori del 12enne, segnalato alla Procura dei Minori, che in un video pubblicato su Tik-Tok e’ ritratto mentre sfreccia alla guida di una Smart. Il padre del ragazzino, scarcerato di recente, e’ ritenuto legato a un gruppo criminale della zona che ha ramificazioni anche a Secondigliano e Melito. A metterlo alla guida della vettura, pero’, secondo quanto e’ emerso dagli accertamenti, e’ stato un’altra persona: si tratta di un maggiorenne, P.S. le sue iniziali, identificato e ascoltato negli uffici del comando della Polizia Locale di Arzano. Il giovane, nell’area a Nord di Napoli, e’ noto ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 giugno 2022) La Polizia Locale di Arzano () ha notificato una sanzione da 6mila euro ai genitori del 12, segnalatoProcura dei Minori, che in unpubblicato su Tik-Tok e’ ritratto mentre sfrecciadi una Smart. Ildel ragazzino, scarcerato di recente, e’ ritenuto legato a un gruppo criminale della zona che ha ramificazionia Secondigliano e Melito. A metterlodella vettura, pero’, secondo quanto e’ emerso dagli accertamenti, e’ stato un’altra persona: si tratta di un maggior, P.S. le sue iniziali, identificato e ascoltato negli uffici del comando della Polizia Locale di Arzano. Il giovane, nell’area a Nord di, e’ noto ...

Pubblicità

Veronica_Maz : E comunque io ora alla 27 enne disgraziata come pena farei esattamente lo stesso trattamento! Uguale! Uguale! Altro… - euronym_ : @NackaSkoglund89 A 0, ex Juve, quasi trent’enne. Operazione alla Marotta - Angela770120 : Oggi #26giugno nell’#InternationalDayAgainstTorture ricordiamoci di Hamza il 13 enne che nell’Aprile 2011 a Daraa i… - enne_lory : RT @ViaEmilia771: Spero che la smettiate di credere ancora alla versione Veltroniana degli USA democratazia dei diritti.... Noi Unione Euro… - vi__enne : @Emanuele676 @putino @EURACTIV Alla fine, tutto come previsto. Delle domande ?? - Moldavia status candidato, Georgia… -