“Una via a Napoli per Raffaella Carrà”. L'iniziativa targata Cristiano Malgioglio (Di sabato 25 giugno 2022) Malgioglio chiede "Una a Napoli via per Raffaella Carrà". Ed è pronto a lanciare un appello pubblico al sindaco Manfredi nel corso della serata di oggi, quando salirà sul palco del Napoli pizza village targato RTL 102.5 e Radio Zeta. I fan di Malgioglio sono arrivati a Napoli già dalle prime ore di oggi. La città è stata presa letteralmente d'assalto. Per Malgy è un'altra giornata da incorniciare. Stasera canterà dal vivo la sua nuova hit, "Sucu Sucu", dinanzi a 200 mila persone (questa è la stima) giunte da ogni parte d'Italia. La Malgy, poi, come anticipato, farà un appello al sindaco Manfredi affinché a Napoli possa esserci una via o una piazza intitolata a Raffaella Carrà, ad un anno esatto dalla sua scomparsa. ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 giugno 2022)chiede "Una avia per". Ed è pronto a lanciare un appello pubblico al sindaco Manfredi nel corso della serata di oggi, quando salirà sul palco delpizza village targato RTL 102.5 e Radio Zeta. I fan disono arrivati agià dalle prime ore di oggi. La città è stata presa letteralmente d'assalto. Per Malgy è un'altra giornata da incorniciare. Stasera canterà dal vivo la sua nuova hit, "Sucu Sucu", dinanzi a 200 mila persone (questa è la stima) giunte da ogni parte d'Italia. La Malgy, poi, come anticipato, farà un appello al sindaco Manfredi affinché apossa esserci una via o una piazza intitolata a, ad un anno esatto dalla sua scomparsa. ...

