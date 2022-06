Ultime Notizie – Lecco, si ferisce con la motosega e muore (Di sabato 25 giugno 2022) Un uomo di 54 anni è morto per le ferite riportate dopo che una motosega che stava utilizzando gli è sfuggita di mano. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14.30 a Cassina Valsassina, in provincia di Lecco. L’uomo stava lavorando in giardino, quando ha perso il controllo della motosega che gli ha provocato ferite gravissime. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’elisoccorso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 giugno 2022) Un uomo di 54 anni è morto per le ferite riportate dopo che unache stava utilizzando gli è sfuggita di mano. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14.30 a Cassina Valsassina, in provincia di. L’uomo stava lavorando in giardino, quando ha perso il controllo dellache gli ha provocato ferite gravissime. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’elisoccorso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

