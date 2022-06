Skriniar pronto a dire addio all’Inter, cessione al PSG per 70 milioni (Di sabato 25 giugno 2022) Skriniar pronto a dire si al PSG Milan Skriniar è pronto a dire addio all’Inter, che incasserà circa 70 milioni dal PSG per il difensore … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 25 giugno 2022)si al PSG Milan, che incasserà circa 70dal PSG per il difensore … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

Glongari : #PSG pronto a entrare nel vivo con un nuovo assalto a #Skriniar. L’#Inter tiene il punto sulla valutazione dello sl… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Il PSG è pronto a far follie per Skriniar: possibile offerta di 70 milioni all'Inter - apetrazzuolo : GAZZETTA - Il PSG è pronto a far follie per Skriniar: possibile offerta di 70 milioni all'Inter - napolimagazine : GAZZETTA - Il PSG è pronto a far follie per Skriniar: possibile offerta di 70 milioni all'Inter - InterMagazine2 : GAZZETTA - Il PSG è pronto a far follie per Skriniar: possibile offerta di 70 milioni all'Inter -